Ліві радикали кажуть про причетність до інциденту з депутатами від "АдН" у Штутгарті

Ультраліва група взяла на себе відповідальність за інцидент біля парламенту землі Баден-Вюртемберг, внаслідок якого постраждали двоє членів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

Про це повідомляє DW, пише "Європейська правда".

Антифашистський альянс Штутгарта назвав інцидент "креативною підривною акцією" і заявив, що сутичка сталася "між службою безпеки і депутатами "АдН".

Група не відреагувала на звинувачення поліції в тому, що її члени напали на депутатів "АдН".

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Поліція заявила, що у середу кілька антифа-активістів тримали банер прямо перед агітаційним стендом "АдН", щоб заблокувати його.

За даними правоохоронців, двоє депутатів від "АдН", а також інші члени партії зазнали фізичного та словесного нападу з боку протестувальників.

Обидва депутати отримали легкі тілесні ушкодження, але не потребували медичної допомоги.

Один з депутатів, Ганс-Юрген Госснер, пізніше розповів, що жінка вдарила його в шию і намагалася вибити з рук мобільний телефон.

У середу поліція затримала двох жінок у зв'язку з цим інцидентом, і їхня причетність розслідується.

Однак у своїй заяві, оприлюдненій у четвер, група "Антифа" стверджує, що в Інтернеті про інцидент було поширено "абсолютно неправдиву картину".

Група заявила, що її метою є лише боротьба з "АдН" за публічний простір, в тому числі шляхом гучних протестів і блокуванням її агітаційних стендів.

Ліві активісти стверджували, що під час інциденту вони зазнали переслідувань як з боку охорони, так і з боку членів "АдН".

Нещодавно у Німеччині встановили трьох осіб, які ймовірно були співучасниками серйозного нападу на провідного кандидата Соціал-демократичної партії Німеччини на європейських виборах Матіаса Екке.

Побиття було настільки жорстоким, що політика довелося доставити до лікарні та прооперувати.

Ще раніше депутат Бундестагу від "Зелених" Кай Герінг і його однопартієць Рольф Флісс зазнали нападу після партійного заходу в Ессені.

Одна з членкинь СДПН зазнала нападу у бібліотеці.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер та міністри внутрішніх справ 16 федеральних земель заявили, що хочуть посилити закони для захисту політиків та помічників на виборах від політично вмотивованого насильства.