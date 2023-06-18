Україна в боях втратила менше 10% західної техніки - естонська розвідка
Начальник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив, що в нинішніх боях Україна втратила менше 10% техніки, наданої західними країнами.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ERR.
Водночас Гросберг сказав, що цей показник може зрости, оскільки втрати техніки є неминучим наслідком будь-яких наступальних дій.
Він додав, що західна техніка краще захищає військовослужбовців і навіть якщо вона виходить з ладу, екіпажі часто виживають, не отримуючи серйозних поранень.
Начальник естонської розвідки розповів, що українські підрозділи, які готували протягом останніх шести місяців, не брали участі в останніх бойових діях.
Раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що Україна теж зазнає втрат у техніці в рамках контрнаступу, але у ЗСУ є достатньо озброєнь, щоб продовжувати воювати.