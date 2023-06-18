Украина в боях потеряла менее 10% западной техники - эстонская разведка

Начальник разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг заявил, что в нынешних боях Украина потеряла менее 10% техники, предоставленной западными странами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В то же время Гросберг сказал, что этот показатель может вырасти, поскольку потери техники являются неизбежным следствием любых наступательных действий.

Он добавил, что западная техника лучше защищает военнослужащих и даже если она выходит из строя, экипажи часто выживают, не получая серьезных ранений.

Начальник эстонской разведки рассказал, что украинские подразделения, которые готовили в течение последних шести месяцев, не участвовали в последних боевых действиях.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина тоже несет потери в технике в рамках контрнаступления, но у ВСУ есть достаточно вооружений, чтобы продолжать воевать.