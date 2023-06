Охорона президента ПАР намагалася ввезти до Польщі 12 контейнерів зброї – ЗМІ

Охорона президента Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сиріла Рамафоси намагалася ввезти до Польщі 12 контейнерів зі зброєю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє польське видання Rzeczpospolita.

Видання нагадує, що Рамафоса прибув до Варшави, щоб потім вирушити потягом до Києва. Він прилетів окремим літаком, а ще в одному перебували 120 осіб, серед яких були журналісти і президентська охорона. На борту цього літака також перебували військовослужбовці зі спецпризначенцями.

Ввечері у четвер, 15 червня, польські митники не дозволили їм покинути літак і забрати багаж.

Начальник президентської охорони звинуватив польський уряд у "свідомому саботажі" мирної місії президента ПАР.

Він додав, що поведінка польської влади була "шокуючою і расистською".

Однак, як зазначає видання, він не згадав, що охоронці під його командуванням намагалися вивантажити з літака дванадцять контейнерів зі зброєю – про що, в свою чергу, повідомила журналістка Аманда Хоза, яка перебувала на цьому літаку.

