Кремль заявив, що виведе свої війська з низки областей Вірменії

У Кремлі заявили, що лідер РФ Владімір Путін та прем'єр Вірменії Нікол Пашинян погодили в середу виведення російських військових із низки областей Вірменії, але водночас ті залишаться на кордоні Вірменії з Туреччиною та Іраном.

Про це заявив спікер Кремля Дмитрій Пєсков, його цитує російське агентство "Интерфакс".

За його словами, глава вірменського уряду сказав, що "сьогодні у зв'язку з умовами, що змінилися, такої потреби більше немає".

"Тому... Путін погодився, і виведення наших військових, прикордонників було погоджено", – заявив Пєсков.

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Водночас, зазначив речник Кремля, "на прохання вірменської сторони наші прикордонники залишаться на вірмено-турецькому і вірмено-іранському кордоні".

"Вони там залишаться і продовжать виконувати свої функції", – додав Пєсков.

Раніше повідомляли, що Вірменія вирішила не брати участь у фінансуванні діяльності Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) – військово-політичного блоку, який де-факто очолює Росія.

У лютому прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна призупинила участь в ОДКБ. Потім він уточнив, що остаточне рішення країни щодо участі в організації буде залежати від того, чи там пояснять, у чому бачать свою "зону відповідальності" у Вірменії.

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