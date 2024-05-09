Президент Чехії повідомив, коли Україна отримає перші 180 тисяч снарядів за ініціативою Праги

Перша партія снарядів, закуплених для України у рамках ініціативи Чехії, буде доставлена у червні.

Про це інтерв’ю ARD розповів президент Чехії Петр Павел, повідомляє "Європейська правда".

За словами чеського президента, обсяг першої доставленої партії складе 180 тисяч снарядів.

"Я, разом з нашим прем’єр-міністром Петром Фіалою, припускаємо, що перші 180 тисяч боєприпасів будуть доставлені в червні", – зазначив Павел.

Реклама:

Він додав, що також "вже є контракти на ще п’яти-шестизначну кількість снарядів".

Павел також висловив жаль з приводу того, що ініціатива просувається не так швидко, як би хотілося.

Нагадаємо, в середині квітня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала казав, що Чехія вже уклала контракти на постачання 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й наразі працює над контрактуванням ще 300 тисяч.

Згодом він заявив, що потенційно за рік для України таким чином можна закупити 1,5 млн артилерійських снарядів.

Між тим, чеський президент Павел не вважає, що держави Заходу втратили надію на перемогу України у війні.