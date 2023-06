Охрана президента ЮАР пыталась ввезти в Польшу 12 контейнеров оружия - СМИ

Охрана президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамафосы пыталась ввезти в Польшу 12 контейнеров с оружием.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает польское издание Rzeczpospolita.

Издание напоминает, что Рамафоса прибыл в Варшаву, чтобы потом отправиться поездом в Киев. Он прилетел отдельным самолетом, а еще в одном находились 120 человек, среди которых были журналисты и президентская охрана. На борту этого самолета также находились военнослужащие со спецназовцами.

Вечером в четверг, 15 июня, польские таможенники не позволили им покинуть самолет и забрать багаж.

Начальник президентской охраны обвинил польское правительство в "сознательном саботаже" мирной миссии президента ЮАР.

Он добавил, что поведение польских властей было "шокирующим и расистским".

Однако, как отмечает издание, он не упомянул, что охранники под его командованием пытались выгрузить из самолета двенадцать контейнеров с оружием – о чем, в свою очередь, сообщила журналистка Аманда Хоза, которая находилась на этом самолете.

[BREAKING] Head of the Presidencial Protection Service Maj-Gen Wally Rhoode has described the behavior of the Polish government as "surprising and racist". @TimesLIVE pic.twitter.com/FZtpTaepn5