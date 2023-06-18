У Ризі планують організувати табори для дітей з України

Самоврядування латвійської столиці Риги оголосило конкурс на організацію таборів для дітей з України та Латвії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Delfi.

За підсумками конкурсу буде виділено кошти на організацію літніх та осінніх таборів для організацій, фондів, підприємств та інших зацікавлених постачальників послуг.

Метою організації таборів є підтримка соціалізації та психоемоційного благополуччя українських дітей та молоді, а також опанування латиської мови та вдосконалення навичок співпраці.

Організатори таборів мають подати пропозиції до 26 червня.

Умовами закупівлі передбачено, що в таборі має бути не менше 20 учасників. З них 50% мають бути дітьми жителів України, які проживають на території Ризького самоврядування, а 50% – латвійськими дітьми.

У таборах зможуть відпочити учні 1-12 класів, не старші за 18 років.

Робота таборів триватиме з 24 липня по 30 серпня для літньої зміни і з 21 по 29 жовтня для осінньої зміни.

Нагадаємо, у травні повідомлялося, що литовське місто Паланга прийме на відпочинок дітей із постраждалого від війни міста Буча Київської області.

Крім того, комітет регіонів ЄС та Асоціація міст України організовують літні табори у країнах Євросоюзу для українських дітей.