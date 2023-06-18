В Риге планируют организовать лагеря для детей из Украины

Самоуправление латвийской столицы Риги объявило конкурс на организацию лагерей для детей из Украины и Латвии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По итогам конкурса будут выделены средства на организацию летних и осенних лагерей для организаций, фондов, предприятий и других заинтересованных поставщиков услуг.

Целью организации лагерей является поддержка социализации и психоэмоционального благополучия украинских детей и молодежи, а также освоение латышского языка и совершенствование навыков сотрудничества.

Организаторы лагерей должны подать предложения до 26 июня.

Условиями закупки предусмотрено, что в лагере должно быть не менее 20 участников. Из них 50% должны быть детьми жителей Украины, проживающих на территории Рижского самоуправления, а 50% – латвийскими детьми.

В лагерях смогут отдохнуть ученики 1-12 классов, не старше 18 лет.

Работа лагерей продлится с 24 июля по 30 августа для летней смены и с 21 по 29 октября для осенней смены.

Напомним, в мае сообщалось, что литовский город Паланга примет на отдых детей из пострадавшего от войны города Буча Киевской области.

Кроме того, Комитет регионов ЕС и Ассоциация городов Украины организуют летние лагеря в странах Евросоюза для украинских детей.