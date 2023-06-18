Кулеба висміяв заяву речника Кремля про нібито досягнену "демілітаризацію" України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що заяви Кремля про нібито виконану "демілітаризацію" України підтверджують, що одного дня Москва так само може заявити про "досягнення цілей спецоперації".

Як пише "Європейська правда", коментар він опублікував у своєму Facebook.

Дмитро Кулеба процитував слова речника Кремля Дмітрія Пєскова про те, що Росія вважає задачу із "демілітаризації" України "багато в чому виконаною" на підставі того, що в України залишається дедалі менше радянської зброї і стає все більше західних зразків озброєння.

"У наступних серіях: Фактично, усі задачі "СВО" виконані. Україна як член ЄС і НАТО не зможе напасти на Росію, Крим більше не є тягарем для російського бюджету, нацисти залишилися лише в Росії, а втрати російських солдатів та техніки в Україні, про які ми нікому не розкажемо, допомогли нам виправити помилки і зробити Росію сильнішою. Росія сильна як ніколи", – пожартував глава МЗС України.

На його думку, ця заява Пєскова підтверджує те, у чому офіційний Київ намагається переконати партнерів – що Путін знайде спосіб пояснити росіянам і втрату Криму, і всієї України.

"Головне для партнерів – не боятися глобальних змін і не зупинятися у підтримці України. Життя без сучасної Росії можливе. А ми щодня працюємо над новою зброєю для сил оборони України, над зміцненням світової коаліції на підтримку Формули миру і над відновленням України. Все це буде", – додав він.

Нагадаємо, у суботу Пєсков заявив, щозадача РФ щодо "демілітаризації" України фактично "багато в чому виконана", тому що Україна використовує все менше своєї зброї і все більше залежить від західних зразків озброєння.