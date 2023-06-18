Кулеба высмеял слова спикера Кремля о якобы достигнутой "демилитаризации" Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что заявления Кремля о якобы выполненной "демилитаризации" Украины подтверждают, что однажды Москва так же может заявить о "достижении целей спецоперации".

Как пишет "Европейская правда", комментарий он опубликовал в своем Facebook.

Дмитрий Кулеба процитировал слова представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что Россия считает задачу по "демилитаризации" Украины "во многом выполненной" на основании того, что в Украине остается все меньше советского оружия и становится все больше западных образцов вооружения.

"В следующих сериях: Фактически, все задачи "СВО" выполнены. Украина как член ЕС и НАТО не сможет напасть на Россию, Крым больше не является бременем для российского бюджета, нацисты остались только в России, а потери российских солдат и техники в Украине, о которых мы никому не расскажем, помогли нам исправить ошибки и сделать Россию сильнее. Россия сильна как никогда", – пошутил глава МИД Украины.

По его мнению, это заявление Пескова подтверждает то, в чем официальный Киев пытается убедить партнеров – что Путин найдет способ объяснить россиянам и потерю Крыма, и всей Украины.

"Главное для партнеров – не бояться глобальных изменений и не останавливаться в поддержке Украины. Жизнь без современной России возможна. А мы ежедневно работаем над новым оружием для сил обороны Украины, над укреплением мировой коалиции в поддержку Формулы мира и над восстановлением Украины. Все это будет", – добавил он.

Напомним, в субботу Песков заявил, что задача РФ по "демилитаризации" Украины "во многом выполнена", потому что Украина использует все меньше своего оружия и все больше зависит от западных образцов вооружения.