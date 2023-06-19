В Італії загинули під час сходження двоє альпіністів із Франції

В італійських Альпах загинули під час сходження двоє альпіністів із Франції.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Альпіністи вирушили на сходження у неділю і планували піднятися на хребет так званим маршрутом Бергольта та досягти вершини Монвізо на висоті 3841 метр над рівнем моря.

Пошуки почали після того, як рідні повідомили про відсутність зв’язку з альпіністами і французькі рятувальники передали запит італійській стороні.

Альпіністів знайшли на дні ущелини між Пассо дель Колонелло і Пунта Гастальді.

Нагадаємо, у квітні цього року через сходження лавин у французьких та італійських Альпах загинули щонайменш п'ятеро людей.