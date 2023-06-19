В Италии при восхождении погибли двое альпинистов из Франции

В итальянских Альпах во время восхождения погибли двое альпинистов из Франции.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Альпинисты отправились на восхождение в воскресенье и планировали подняться на хребет так называемым маршрутом Бергольта и достичь вершины Монвизо на высоте 3841 метр над уровнем моря.

Поиски начали после того, как родные сообщили об отсутствии связи с альпинистами и французские спасатели передали запрос итальянской стороне.

Альпинистов нашли на дне ущелья между Пассо дель Колонелло и Пунта Гастальди.

Напомним, в апреле этого года из-за схода лавин во французских и итальянских Альпах погибли по меньшей мере пять человек.