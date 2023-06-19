В Италии при восхождении погибли двое альпинистов из Франции
Понедельник, 19 июня 2023, 10:21
В итальянских Альпах во время восхождения погибли двое альпинистов из Франции.
Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".
Альпинисты отправились на восхождение в воскресенье и планировали подняться на хребет так называемым маршрутом Бергольта и достичь вершины Монвизо на высоте 3841 метр над уровнем моря.
Поиски начали после того, как родные сообщили об отсутствии связи с альпинистами и французские спасатели передали запрос итальянской стороне.
Альпинистов нашли на дне ущелья между Пассо дель Колонелло и Пунта Гастальди.
Напомним, в апреле этого года из-за схода лавин во французских и итальянских Альпах погибли по меньшей мере пять человек.
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