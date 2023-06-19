У Франції починається суд щодо оператора залізниці через загибель кішки на колії вокзалу

У Франції починається судовий розгляд позову проти оператора залізниці SNCF через загибель кішки на коліях паризького вокзалу – залізниця відмовилася відкласти відправлення потяга, хоча було відомо, що тварина сховалася під вагонами.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Нещасний випадок стався у січні 2023 року на паризькому вокзалі Монпарнас. Кішка на ім’я Неко вирвалася у своїх власників, жінки з дочкою, які мали повертатися до Бордо, і втекла під вагони найближчого потяга.

Власники одразу звернулися до працівників залізниці з проханнями затримати відправлення цього потяга і дозволити їм забрати кішку з колій. Їм відмовили і під час відправлення потяга кішка загинула.

Ситуація набула широкого розголосу у Франції та обурила широку громадськість, відреагував навіть міністр внутрішніх справ. Оператору закидали невиправдану байдужість до кішки та її власників, тому що за втручання працівників залізниці фінал історії міг би бути щасливим.

Позов проти SNCF подала громадська асоціація "Тридцять мільйонів друзів", звинувачуючи оператора у неумисному замаху на життя домашньої тварини.

"Окрім того, що йдеться про жахливо жорстокі факти, власники придбали квиток для кішки, щоби перевозити її абсолютно легально. Тобто в SNCF свідомо допустили, що розчавлять власного пасажира", – обурюється президентка асоціації Реа Ютен.

Один з юристів, що супроводжують справу, вважає, що є шанси довести і "умисний замах на життя тварини", тому що залізниця вирішила не відкладати відправлення потяга, знаючи, що кішка під колесами, і розуміючи можливі наслідки для неї.