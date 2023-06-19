Во Франции начинается суд против оператора железной дороги из-за гибели кошки на путях вокзала

Во Франции начинается судебное разбирательство иска против оператора железной дороги SNCF из-за гибели кошки на путях парижского вокзала – железная дорога отказалась отложить отправление поезда, хотя было известно, что животное спряталось под вагонами.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Несчастный случай произошел в январе 2023 года на парижском вокзале Монпарнас. Кошка по имени Неко вырвалась у своих владельцев, женщины с дочерью, которые должны были возвращаться в Бордо, и убежала под вагоны ближайшего поезда.

Владельцы сразу обратились к работникам железной дороги с просьбами задержать отправление этого поезда и позволить им забрать кошку с путей. Им отказали и во время отправления поезда кошка погибла.

Ситуация получила огромную огласку во Франции и возмутила широкую общественность, отреагировал даже министр внутренних дел. Оператора обвиняли в неоправданном равнодушии к кошке и ее владельцам, потому что при вмешательстве работников железной дороги финал истории мог бы быть счастливым.

Иск против SNCF подала общественная ассоциация "Тридцать миллионов друзей", обвиняя оператора в непреднамеренном покушении на жизнь домашнего животного.

"Кроме того, что речь идет об ужасно жестоких фактах, владельцы купили билет для кошки, чтобы перевозить ее абсолютно легально. То есть в SNCF сознательно допустили, что раздавят собственного пассажира", – возмущается президент ассоциации Реа Ютен.

Один из юристов, сопровождающих дело, считает, что есть шансы доказать и "умышленное покушение на жизнь животного", потому что железная дорога решила не откладывать отправление поезда, зная, что кошка под колесами, и понимая возможные последствия для нее.