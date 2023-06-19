В Естонії опозиція ініціювала вотум недовіри прем'єрці Каллас

На початку позачергового засідання парламенту Естонії (Рійгікогу) в понеділок було ініційовано вотум недовіри прем'єр-міністерці Каї Каллас.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Його підписали депутати від опозиційних фракцій EKRE, Центристської партії та Isamaa. Проєкт рішення передав голова Isamaa Урмас Рейнсалу.

Вотум недовіри заснований на чотирьох пунктах: занепокоєння, що дії уряду посилять демографічну кризу, заява, що уряд не має мандату на підвищення податків, "неприйнятна" риторика прем'єр-міністерки, а також те, що коаліція намагається виключити парламент із політичного процесу.

Рішення про те, коли вотум недовіри буде винесено на голосування, ухвалює уряд.

Нагадаємо, Кая Каллас уже вдруге стала прем'єркою Естонії після перемоги на парламентських виборах на початку квітня.

Деталі про наслідки парламентських виборів, які дозволили Каллас зберегти владу, читайте у статті: Як інтернет-голосування в Естонії закріпило підтримку України.