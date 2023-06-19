В Эстонии оппозиция инициировала вотум недоверия премьеру Каллас

В начале внеочередного заседания парламента Эстонии (Рийгикогу) в понедельник был инициирован вотум недоверия премьер-министру Кае Каллас.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Его подписали депутаты от оппозиционных фракций EKRE, Центристской партии и Isamaa. Проект решения передал председатель Isamaa Урмас Рейнсалу.

Вотум недоверия основан на четырех пунктах: беспокойство, что действия правительства усилят демографический кризис, заявление, что правительство не имеет мандата на повышение налогов, "неприемлемая" риторика премьер-министра, а также то, что коалиция пытается исключить парламент из политического процесса.

Решение о том, когда вотум недоверия будет вынесен на голосование, принимает правительство.

Напомним, Кая Каллас уже второй раз стала премьером Эстонии после победы на парламентских выборах в начале апреля.

Детали о последствиях парламентских выборов, которые позволили Каллас сохранить власть, читайте в статье: Как интернет-голосование в Эстонии закрепило поддержку Украины.