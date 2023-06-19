КС Молдови завершив розглядати запит уряду щодо конституційності партії "Шор"

Конституційний суд Молдови завершив основний етап розгляду запиту уряду щодо конституційності партії "Шор", судді пішли у нарадчу кімнату.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Юридичний представник уряду зазначив, що під час процесу наведено достатньо доказів того, що "Шор" займалася підкупом протестувальників для дестабілізації ситуації в країні.

Представники партії "Шор" наполягають, що частина доказів "нічого не підтверджує", ще частина – отримані незаконним шляхом, а всі звинувачення на адресу партії політично вмотивовані.

Рішення суду очікують о 13:00.

Нагадаємо, уряд Молдови звернувся до КС із проханням перевірити партію на конституційність за четвертим пунктом 41 статті конституції, яка визначає, що партії та громадсько-політичні об’єднання, діяльність яких спрямована "проти політичного плюралізму, принципів правової держави, суверенітету, незалежності і територіальної цілісності" є неконституційними.

Представники уряду наполягають, що партія неодноразово порушувала законодавство щодо фінансування політичних сил та співпрацює з Росією з метою дестабілізації ситуації у Молдові, згадують і те, що лідер політсили Ілан Шор у санкційному списку США та фігурант справи про "крадіжку мільярда".

Адвокати "Шор" стверджують, що партія вже отримала покарання за фінансові порушення, тож визнання її неконституційною можна розцінювати як повторне покарання за те саме порушення.

Про роль партії "Шор" у розкачуванні політичної ситуації у Молдові ЄвроПравда детально розповідала у відеоблозі та у статті Атака на Молдову. Як газ та гроші Кремля стали зброєю війни з прозахідною владою.