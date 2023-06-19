КС Молдовы завершил рассматривать запрос правительства о конституционности партии "Шор"

Конституционный суд Молдовы завершил основной этап рассмотрения запроса правительства о конституционности партии "Шор", судьи ушли в совещательную комнату.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Юридический представитель правительства отметил, что во время процесса приведено достаточно доказательств того, что "Шор" занималась подкупом протестующих для дестабилизации ситуации в стране.

Представители партии "Шор" настаивают, что часть доказательств "ничего не подтверждает", еще часть – получены незаконным путем, а все обвинения в адрес партии политически мотивированы.

Решение суда ожидают в 13:00.

Напомним, правительство Молдовы обратилось в КС с просьбой проверить партию на конституционность по четвертому пункту 41 статьи конституции, которая определяет, что партии и общественно-политические объединения, деятельность которых направлена "против политического плюрализма, принципов правового государства, суверенитета, независимости и территориальной целостности" являются неконституционными.

Представители правительства настаивают, что партия неоднократно нарушала законодательство о финансировании политических сил и сотрудничает с Россией с целью дестабилизации ситуации в Молдове, вспоминают и то, что лидер политсилы Илан Шор в санкционном списке США и фигурант дела о "краже миллиарда".

Адвокаты "Шор" утверждают, что партия уже получила наказание за финансовые нарушения, поэтому признание ее неконституционной можно расценивать как повторное наказание за то же нарушение.

О роли партии "Шор" в раскачивании политической ситуации в Молдове ЕвроПравда подробно рассказывала в видеоблоге и в статье Атака на Молдову. Как газ и деньги Кремля стали оружием войны с прозападной властью.