У Литві облаштовують дорогу для патрулів на кордоні із Білоруссю

У понеділок, 19 червня, у Литві розпочинаються роботи з облаштування дороги для патрулів на кордоні із Білоруссю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BNS із посиланням на Міністерство внутрішніх справ Литви.

Дорога матиме ширину до 3,5 метрів і буде пристосована як для піших патрулів, так і для проїзду позашляховиків, квадроциклів та іншої спецтехніки.

Міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте заявила, що дорога допоможе більш ефективно контролювати державний кордон, забезпечить більш оперативне реагування на незаконний перетин та випадки пошкодження фізичного бар’єра.

"Інвестиції на захист кордону окупаються не лише за рахунок запобігання незаконній міграції, а й боротьби з контрабандою", – зазначила вона.

На першому етапі планують облаштувати близько 100 км дороги. Якщо вдасться знайти додаткове фінансування, будівництво продовжать ще на 253-кілометровій ділянці кордону з Білоруссю.

Наразі на облаштування дороги виділено близько 10 мільйонів євро. 75% цієї суми – це кошти ЄС, решта фінансується з литовського бюджету.

Литва встановила 4-метровий паркан вздовж свого 690-кілометрового кордону з Білоруссю. За словами прикордонної служби Литви, цього року майже 900 мігрантів перетнули кордон і їх вислали. Багато хто потрапив у країну, перерізавши огорожу на кордоні.