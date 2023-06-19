В Литве обустраивают дорогу для патрулей на границе с Беларусью

В понедельник, 19 июня, в Литве начинаются работы по обустройству дороги для патрулей на границе с Беларусью.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BNS со ссылкой на Министерство внутренних дел Литвы.

Дорога будет шириной до 3,5 метров и приспособлена как для пеших патрулей, так и для проезда внедорожников, квадроциклов и другой спецтехники.

Министр внутренних дел Агне Билотайте заявила, что дорога поможет более эффективно контролировать государственную границу, обеспечит более оперативное реагирование на незаконное пересечение и случаи повреждения физического барьера.

"Инвестиции в защиту границы окупаются не только за счет предотвращения незаконной миграции, но и за счет борьбы с контрабандой", – отметила она.

На первом этапе планируется обустроить около 100 км дороги. Если удастся найти дополнительное финансирование, строительство будет продолжено еще на 253-километровом участке границы с Беларусью.

На обустройство дороги выделено около 10 миллионов евро. 75% этой суммы – это средства ЕС, остальные финансируются из литовского бюджета.

Литва установила 4-метровый забор вдоль своей 690-километровой границы с Беларусью.