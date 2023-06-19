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У Франції переймаються долею лелеки, що виживає з пляшкою Coca-Cola на дзьобі

Понеділок, 19 червня 2023, 13:09

У Франції користувачі соцмереж переймаються долею лелеки, який застряг дзьобом у бляшанці Coca-Cola і досі не зміг звільнитися самостійно.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

На ситуацію спершу звернули увагу локальні видання, згодом про неї написали і загальнонаціональні новинні портали. 

Птаха помітили на території департаменту Верхня Сона. Розголос почався після першої відеофіксації – лелеку, що застряг дзьобом в алюмінієвій бляшанці, зняв місцевий фермер 12 червня. Після того його бачили ще кілька разів, останній раз – у п’ятницю. 

Птах, схоже, пробив дзьобом дно бляшанки і може пити, але навряд чи може їсти. 

Знімок з екрана, відео Paul Bubba
Знімок з екрана, відео Paul Bubba

Про лелеку повідомили в Офіс біорізноманіття, там вважають, що птах майже напевно приречений на голодну смерть. Ліга захисту птахів та зоозахисна організація "30 мільйонів друзів" теж схильні вважати, що він сам не визволиться з пастки. Турбуються і за пташенят лелеки, які зазвичай є у всіх дорослих птахів і в цю пору року ще повністю залежать від батьків.

Спіймати птаха і визволити його вважають вкрай складним завданням, тому що лелеки швидко переміщуються на великі відстані. 

Від користувачів соцмереж лунали звинувачення і на адресу компанії Coca-Cola та питання, що там готові зробити, щоб допомогти врятувати лелеку. 

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