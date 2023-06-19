Во Франции обеспокоены судьбой аиста с бутылкой Coca-Cola на клюве

Во Франции пользователи соцсетей занимаются судьбой аиста, который застрял клювом в банке Coca-Cola и до сих пор не смог освободиться самостоятельно.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

На ситуацию сначала обратили внимание локальные издания, впоследствии о ней написали и общенациональные новостные порталы.

Птицу заметили на территории департамента Верхняя Сона. Огласка началась после первой видеофиксации – аиста, застрявшего клювом в алюминиевой банке, снял местный фермер 12 июня. После того его видели еще несколько раз, последний раз – в пятницу.

Птица, похоже, пробила клювом дно банки и может пить, но вряд ли может есть.

Видео Paul Bubba

Об аисте сообщили в Офис биоразнообразия, там считают, что птица почти наверняка обречена на голодную смерть. Лига защиты птиц и зоозащитная организация "30 миллионов друзей" тоже склонны считать, что он сам не освободится из ловушки. Беспокоятся и за птенцов аиста, которые обычно есть у всех взрослых птиц и в это время года еще полностью зависят от родителей.

Поймать птицу и освободить ее считают крайне сложной задачей, потому что аисты быстро перемещаются на большие расстояния.

От пользователей соцсетей звучали обвинения и в адрес компании Coca-Cola и вопрос, что там готовы сделать, чтобы помочь спасти аиста.

Bonjour @cocacolafr, pouvez-vous aider les ornithologues à sauver cette cigogne, qui a le bec coincé dans l’une de vos canettes ?



Il faut déployer les grands moyens sinon elle va mourir. https://t.co/Qm8oBKCOnU — Hugo Clément (@hugoclement) June 18, 2023

Как сообщалось, в Испании фламинго не прилетели на гнездование в любимую лагуну из-за засухи.