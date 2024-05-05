В ЄС засудили напад на топкандидата партії Шольца на євровиборах

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель засудив напад на провідного кандидата Соціал-демократичної партії Німеччини на європейських виборах Матіаса Екке.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Боррель, коментуючи напад на німецького політика, зазначив, що демократію необхідно захищати.

"Ми є свідками неприйнятних епізодів переслідування політичних представників та зростання ультраправого екстремізму, який нагадує нам про темні часи минулого: його не можна ні терпіти, ні недооцінювати", – підкреслив він.

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Провідний кандидат СДПН на європейських виборах Матіас Екке зазнав нападу і був серйозно поранений під час розклеювання плакатів у Дрездені. Згідно з пресрелізом партії, були також спроби залякування інших команд, які розклеювали плакати, а також знищення плакатів і образи.

Коментуючи інцидент, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до об'єднаних дій проти правих.