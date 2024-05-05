Розвідка Британії повідомила, навіщо РФ готує призов на окупованій частині Запорізької області
Розвідувальна спільнота Великої Британії проаналізувала наміри РФ провести військовий призов на окупованій нею частині Запорізької області.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді британського Міноборони про війну РФ проти України за 5 травня.
У відомстві нагадали, що ставленик Кремля на окупованій частині Запорізької області підписав "указ", в якому йдеться про те, що Росія готує необхідну інфраструктуру та заходи для проведення призову на військову службу в окупованих районах регіону.
Це буде перший призов на тимчасово окупованій території з моменту її окупації Росією, зазначає розвідка.
Як наголошується в огляді, РФ розглядає цей призов як спосіб задовольнити потребу російських збройних сил у додатковому особовому складі.
Однак вплив він нього буде обмеженим, оскільки значна частина населення Запорізької області виїхала. Наприклад, у Мелітополі, найбільшому місті Запорізької області, що перебуває під російським контролем, залишилося лише 40% довоєнного населення, і половина з них – етнічні росіяни, яким пропонується робота в місті.
"Цей указ також є частиною ширшої кампанії російської влади на тимчасово окупованих територіях, спрямованої на примушення населення прийняти російське управління", – підкреслили у розвідці.
Це також узгоджується зі спробами переконатися, що мешканці мають паспорти РФ та проголосували на нещодавніх президентських виборах РФ.
"Кремль продовжує проводити невпинну політику русифікації на тимчасово окупованих територіях України", – додали у відомстві.
У попередньому огляді британська розвідка спрогнозувала зростання російських втрат у найближчі два місяці.
Перед цим йшлося про те, що через українську атаку на аеродром "Кущевська" РФ була змушена відвести з цього району приблизно 40 літаків різних типів та розосередити їх на численних аеродромах далі від лінії фронту.