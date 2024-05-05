Білий дім: Оборонного пакту із Саудівською Аравією не буде без нормалізації відносин з Ізраїлем

У Білому домі заявляють, що США підпишуть оборонний пакт із Саудівською Аравією лише після того, як королівство нормалізує відносини з Ізраїлем.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван, якого цитує Bloomberg.

За його словами, ці два питання є частиною "інтегрованого бачення" миру на Близькому Сході і не можуть бути роз'єднані.

Салліван зазначив, що президент Джо Байден публічно окреслить шлях до більш безпечного Ізраїлю і більш мирного регіону в найближчі місяці.

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Цього тижня агентство повідомляло, що США і Саудівська Аравія наближаються до укладення історичного пакту, який запропонує королівству гарантії безпеки і прокладе можливий шлях до дипломатичних відносин з Ізраїлем, якщо його уряд доведе війну в Газі до кінця.

Пакт стикається з багатьма перешкодами, але він стане новою версією рамкової угоди, яка була зруйнована, коли бойовики ХАМАС атакували Ізраїль 7 жовтня, спровокувавши конфлікт в Газі.

Наприкінці квітня держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Саудівської Аравії обговорив створення Палестинської держави з арабськими країнами.