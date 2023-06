Зеленський обговорив із президенткою Єврокомісії фінансову підтримку й санкції проти РФ

Президент Володимир Зеленський у понеділок провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це вони повідомили у соцмережах, пише "Європейська правда".

Як зазначив Зеленський, із фон дер Ляєн напередодні Конференції з питань відновлення України в Лондоні обговорив подальшу фінансову підтримку України та перспективи схвалення 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

Також він зазначив, що Київ очікує на оприлюднення цього тижня проміжної усної оцінки прогресу України у виконанні рекомендацій Європейської комісії.

Своєю чергою фон дер Ляєн зауважила, що з українським президентом обговорила "фінансову підтримку ЄС після 2023 року та прогрес, здійснений Україною у її реформах".

