Зеленський обговорив із президенткою Єврокомісії фінансову підтримку й санкції проти РФ
Президент Володимир Зеленський у понеділок провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Про це вони повідомили у соцмережах, пише "Європейська правда".
Як зазначив Зеленський, із фон дер Ляєн напередодні Конференції з питань відновлення України в Лондоні обговорив подальшу фінансову підтримку України та перспективи схвалення 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії.
Напередодні Конференції з питань відновлення України в Лондоні 21–22 червня обговорили з Президентом @vonderleyen подальшу фінансову підтримку 🇺🇦 та перспективи схвалення 11-го пакету санкцій ЄС проти 🇷🇺. Очікуємо на оприлюднення цього тижня проміжної усної оцінки прогресу…— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 19, 2023
Також він зазначив, що Київ очікує на оприлюднення цього тижня проміжної усної оцінки прогресу України у виконанні рекомендацій Європейської комісії.
Своєю чергою фон дер Ляєн зауважила, що з українським президентом обговорила "фінансову підтримку ЄС після 2023 року та прогрес, здійснений Україною у її реформах".
We are in it together, for the long haul.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 19, 2023
I spoke to @ZelenskyyUa ahead of the London Conference on the reconstruction of Ukraine.
We discussed the EU's financial support beyond 2023 and the progress made by Ukraine on its reforms.
За даними ЗМІ, в попередній усній оцінці прогресу на шляху до членства, яку Єврокомісія надасть 22 червня, буде вказано, що Україна повністю виконала дві із семи рекомендацій, пов’язаних із судовою реформою і законодавством про медіа.
Зазначимо, що оцінка ЄС загалом збігається з оцінками українського громадянського суспільства, де критерії стосовно судової реформи та медіазаконодавства мали високу оцінку; крім того, у сфері судової реформи останнім часом відбувся додатковий прогрес стосовно формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Про успіхи та виклики для нашої держави читайте у статті "Майже готові" до переговорів про вступ: що показала оцінка України за 7 критеріями ЄС.