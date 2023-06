Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии финансовую поддержку и санкции против РФ

Президент Владимир Зеленский в понедельник провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом они сообщили в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Как отметил Зеленский, с фон дер Ляйен накануне Конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне обсудил дальнейшую финансовую поддержку Украины и перспективы одобрения 11-го пакета санкций ЕС против России.

Также он отметил, что Киев ожидает обнародования на этой неделе промежуточной устной оценки прогресса Украины в выполнении рекомендаций Европейской комиссии.

В свою очередь фон дер Ляйен отметила, что с украинским президентом обсудила "финансовую поддержку ЕС после 2023 года и прогресс, осуществленный Украиной в ее реформах".

