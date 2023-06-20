Країни ЄС не досягли згоди щодо реформи енергетичного ринку

Міністри енергетики країн-членів ЄС у понеділок не змогли погодити спільні позиції щодо реформи енергетичного ринку ЄС, зокрема через питання подальшої долі АЕС та субсидій для резервної вугільної генерації.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

Реформа, яку Єврокомісія запропонувала у березні, має на меті запобігти повторенню ситуації перед опалювальним сезоном 2022-2023 років, коли на тлі розриву співпраці з Росією та світової тенденції до подорожчання енергоносіїв ціни для європейських споживачів критично зросли.

Реформа передбачає, що слід віддавати перевагу довгостроковим контрактам та виробникам, які використовують відновлювані джерела енергії.

Міністри зустрічалися у Люксембурзі, щоби погодити спільну позицію, перш ніж починати переговори з Європарламентом.

Шведська міністерка Ебба Буш, яка очолювала зустріч як представниця головуючої держави у Раді ЄС, зазначила, що перемовини були складними і країни домовилися щодо двох із трьох блоків реформи.

Двоє співрозмовників видання кажуть, що цього разу між країнами не має явного розколу, але є багато дрібних "фракцій", які блокують те чи інше питання.

Непогодженими залишаються низка ключових питань, як регулювання державної підтримки для виробників та винятки для вугільної галузі. Останнє, зокрема, пропонують з аргументом, що Польща з її стабільною вугільною генерацією могла б бути резервним постачальником для України, відтак для неї можна було б продовжити дозвіл на держсубсидії для вугільної генерації до 2028 року.

Деякі країни обурюються, що це йде всупереч з кліматичними цілями ЄС.

Нагадаємо, з наближенням літа ціни на газ у Європі вперше повернулися до показників літа 2021 року.