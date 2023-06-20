Страны ЕС не достигли согласия по реформе энергетического рынка

Министры энергетики стран-членов ЕС в понедельник не смогли согласовать общие позиции по реформе энергетического рынка ЕС, в частности из-за вопроса дальнейшей судьбы АЭС и субсидий для резервной угольной генерации.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Реформа, которую Еврокомиссия предложила в марте, имеет целью предотвратить повторение ситуации перед отопительным сезоном 2022-2023 годов, когда на фоне разрыва сотрудничества с Россией и мировой тенденции к подорожанию энергоносителей цены для европейских потребителей критически выросли.

Реформа предусматривает, что следует отдавать предпочтение долгосрочным контрактам и производителям, которые используют возобновляемые источники энергии.

Министры встречались в Люксембурге, чтобы согласовать общую позицию, прежде чем начинать переговоры с Европарламентом.

Шведский министр Эбба Буш, которая возглавляла встречу как представитель председательствующего государства в Совете ЕС, отметила, что переговоры были сложными и страны договорились по двум из трех блоков реформы.

Двое собеседников издания говорят, что на этот раз между странами нет явного раскола, но есть много мелких "фракций", которые блокируют тот или иной вопрос.

Несогласованными остаются ряд ключевых вопросов, такие как регулирование государственной поддержки для производителей и исключения для угольной отрасли. Последнее, в частности, предлагают с аргументом, что Польша с ее стабильной угольной генерацией могла бы быть резервным поставщиком для Украины, поэтому для нее можно было бы продлить разрешение на госсубсидии для угольной генерации до 2028 года.

Некоторые страны возмущаются, что это идет вразрез с климатическими целями ЕС.

Напомним, с приближением лета цены на газ в Европе впервые вернулись к показателям лета 2021 года.