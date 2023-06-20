Норвегія виділить більше 21 млн євро на ядерну безпеку України

Норвегія збільшує підтримку ядерної безпеки та захищеності України у 2023 році на 250 мільйонів норвезьких крон (близько 21,5 млн євро).

Як передає "Європейська правда", про це повідомили в МЗС Норвегії.

Зокрема, Норвегія надасть 100 мільйонів норвезьких крон на підтримку Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Це допоможе забезпечити присутність експертів МАГАТЕ в Україні. Сьогодні експерти МАГАТЕ присутні на Чорнобильському майданчику, Запорізькій атомній електростанції, яка наразі окупована Росією, та на трьох інших діючих атомних електростанціях України.

"Експерти МАГАТЕ надають міжнародній спільноті незалежні, достовірні оцінки стану ядерних об'єктів в Україні. Для нас життєво важливо мати доступ до такої незалежної інформації. МАГАТЕ також надає технічну підтримку та допомогу, щоб запобігти ядерній аварії", – заявила міністр закордонних справ Аннікен Хвітфельдт.

Крім того, Норвегія збільшує фінансування співпраці з Україною у сфері ядерної безпеки на 150 мільйонів норвезьких крон. Це фінансування буде адмініструватися Норвезьким агентством з радіаційної та ядерної безпеки (DSA) і буде спрямоване на зменшення ризику аварій та інцидентів, пов'язаних з вивільненням радіоактивних речовин, а також на зменшення ризику потрапляння радіоактивних матеріалів до чужих рук.

"Норвегія робить свій внесок у посилення ядерної безпеки та захищеності. Ми будемо підтримувати зусилля, спрямовані на те, щоб дати можливість українській владі відновити безпечну та надійну роботу об'єктів та майданчиків, які безпосередньо постраждали від бойових дій. Ремонт інфраструктури та відновлення регуляторного контролю на Чорнобильському об'єкті будуть ключовими пріоритетами", – сказала Хвітфельдт.

У норвезькому зовнішньополітичному відомстві нагадують, що Норвегія була однією з перших країн, яка надала Україні обладнання для посилення ядерної та радіаційної безпеки після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Вже у березні 2022 року Норвегія надала обладнання для українських органів прикордонного контролю та Рівненської атомної електростанції.

"Норвезький досвід та налагоджені зв'язки також виявляються корисними для інших міжнародних гравців, які прагнуть допомогти Україні в поточній ситуації. В рамках Програми підтримки України ім. Нансена ми продовжуємо розвивати існуючу співпрацю та збільшуємо нашу підтримку на благо України та всієї Європи", – сказала Хвітфельдт.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Данія та Норвегія об'єднали зусилля, щоб передати Україні ще 9 000 артилерійських снарядів.