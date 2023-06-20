У Німеччині очікують більш агресивних шпигунських операцій з боку Росії

На тлі війни в Україні Федеральне відомство з охорони конституції очікує "більш агресивних шпигунських операцій з боку Росії" в Німеччині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

У своєму щорічному звіті відомство пояснило, що російська агресивна війна вже визначила роботу німецької контррозвідки минулого року.

На тлі санкцій проти Росії та підтримки України Німеччиною та іншими західними країнами, російські спецслужби більше зацікавлені у розвідувальній діяльності, йдеться у звіті.

Відомство також назвало Китай як одного з "головних гравців" у шпигунстві в Німеччині.

Нагадаємо, минулого тижня після місяців переговорів федеральний уряд вперше ухвалив стратегію національної безпеки Німеччини.

Федеральний уряд формулює в стратегії низку цілей: Німеччина має досягти двовідсоткового показника НАТО "в середньому за кілька років"; має бути посилена боротьба зі шпигунством, диверсіями та кіберзахист; оборонні технології мають бути посилені на європейському рівні; правила контролю за експортом озброєнь мають бути гармонізовані в рамках ЄС.