В Германии ожидают более агрессивных шпионских операций со стороны России

На фоне войны в Украине Федеральное ведомство по охране конституции ожидает "более агрессивных шпионских операций со стороны России" в Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

В своем ежегодном отчете ведомство объяснило, что российская агрессивная война уже определила работу немецкой контрразведки в прошлом году.

На фоне санкций против России и поддержки Украины Германией и другими западными странами, российские спецслужбы больше заинтересованы в разведывательной деятельности, говорится в отчете.

Ведомство также назвало Китай как одного из "главных игроков" в шпионаже в Германии.

Напомним, на прошлой неделе после месяцев переговоров федеральное правительство впервые приняло стратегию национальной безопасности Германии.

Федеральное правительство формулирует в стратегии ряд целей: Германия должна достичь двухпроцентного показателя НАТО "в среднем за несколько лет"; должна быть усилена борьба со шпионажем, диверсиями и киберзащита; оборонные технологии должны быть усилены на европейском уровне; правила контроля за экспортом вооружений должны быть гармонизированы в рамках ЕС.