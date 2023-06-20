В Естонії провалився вотум недовіри проукраїнській прем’єрці Каї Каллас

Вотум недовіри прем'єр-міністру Естонії Каї Каллас, ініційований 40 депутатами парламенту, провалився.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Вотум недовіри підтримали 37 депутатів, проти проголосували 57 членів Рійгікогу. Для висловлення недовіри потрібен був 51 голос.

Уряд вирішив провести голосування щодо вотуму недовіри прем'єр-міністру Каї Каллас, ініційованого опозиційними партіями, одразу після закінчення позачергового засідання Рійгікогу, яке триває з 19 червня.

Уряд вніс у вівторок до парламенту відповідну пропозицію, згідно з якою через 30 хвилин після закінчення поточного позачергового засідання буде скликано нове позачергове засідання для обговорення вотуму недовіри прем'єрці.

Вотум недовіри Каллас, підписаний депутатами від опозиційних EKRE, Центристської партії та Isamaa, був ініційований на початку позачергового засідання Рійгікогу в понеділок.

Главі уряду в ньому висунули чотири основні закиди: дії уряду посилять демографічну кризу, в уряду немає мандата на підвищення податків, неприйнятна риторика прем'єр-міністра, яка порівнює опозицію з диктаторськими режимами, і коаліція намагається виключити парламент із політичного процесу.

Рійгікогу 15 червня офіційно завершив весняну парламентську сесію, не встигнувши ухвалити низку ініційованих урядом законопроєктів, зокрема про підвищення податків. У зв'язку з цим уряд скликав парламент на позачергову сесію 19 червня.

Опозиція заявила про намір продовжити обструкцію – перешкоджання роботі парламенту, щоб максимально уповільнити розгляд цих законопроєктів. Позачергове засідання триватиме без перерв до вичерпання порядку денного і в разі застосування опозицією обструкції може тривати кілька днів.

Нагадаємо, Кая Каллас знову стала прем'єркою Естонії після перемоги на парламентських виборах на початку квітня. Уряд Естонії і її прем'єрка є одними з найбільш активними у підтримці України у боротьбі з російським вторгненням.

Деталі про наслідки парламентських виборів, які дозволили Каллас зберегти владу, читайте у статті: Як інтернет-голосування в Естонії закріпило підтримку України.