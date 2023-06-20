В Эстонии провалился вотум недоверия проукраинскому премьеру Кае Каллас

Вотум недоверия премьер-министру Эстонии Кае Каллас, инициированный 40 депутатами парламента, провалился.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Вотум недоверия поддержали 37 депутатов, против проголосовали 57 членов Рийгикогу. Для выражения недоверия нужен был 51 голос.

Правительство решило провести голосование по вотуму недоверия премьер-министру Каи Каллас, инициированного оппозиционными партиями, сразу после окончания внеочередного заседания Рийгикогу, которое длится с 19 июня.

Правительство внесло во вторник в парламент соответствующее предложение, согласно которому через 30 минут после окончания текущего внеочередного заседания будет созвано новое внеочередное заседание для обсуждения вотума недоверия премьеру.

Вотум недоверия Каллас, подписанный депутатами от оппозиционных EKRE, Центристской партии и Isamaa, был инициирован в начале внеочередного заседания Рийгикогу в понедельник.

Главе правительства в нем выдвинули четыре основных упрека: действия правительства усугубят демографический кризис, у правительства нет мандата на повышение налогов, неприемлема риторика премьер-министра, которая сравнивает оппозицию с диктаторскими режимами, и коалиция пытается исключить парламент из политического процесса.

Рийгикогу 15 июня официально завершил весеннюю парламентскую сессию, не успев принять ряд инициированных правительством законопроектов, в том числе о повышении налогов. В связи с этим правительство созвало парламент на внеочередную сессию 19 июня.

Оппозиция заявила о намерении продолжить обструкцию – препятствование работе парламента, чтобы максимально замедлить рассмотрение этих законопроектов. Внеочередное заседание продлится без перерывов до исчерпания повестки дня и в случае применения оппозицией обструкции может продлиться несколько дней.

Напомним, Кая Каллас снова стала премьером Эстонии после победы на парламентских выборах в начале апреля. Правительство Эстонии и ее премьер являются одними из самых активных в поддержке Украины в борьбе с российским вторжением.

Детали о последствиях парламентских выборов, которые позволили Каллас сохранить власть, читайте в статье: Как интернет-голосование в Эстонии закрепило поддержку Украины.