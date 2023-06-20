В Угорщині можуть оштрафувати опозицію, що ставить під загрозу її участь в євровиборах

Державна аудиторська служба Угорщини попередила шість опозиційних партій, які співпрацювали на виборах минулого року, про можливий велетенський штраф, що може поставити під загрозу участь партій у виборах до Європарламенту та місцевих виборах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал 24.hu.

Четверо опозиційних лідерів також підтвердили порталу, що цього тижня Державна аудиторська служба повідомила опозиційним партіям про запропонований штраф у розмірі 3-3,5 млрд форинтів (понад 8 млн євро), і відповідний документ вже є у політиків.

Служба надіслала шістьом опозиційним партіям, які пройшли до парламенту, проєкт звіту. У ньому йдеться про те, що, згідно з розслідуванням, під час парламентської виборчої кампанії 2022 року відбулося незаконне фінансування партій. За даними аудиторської служби, сума, яка була профінансована з іноземних джерел, може бути оцінена приблизно в 1,7 мільярда форинтів, а штраф буде вдвічі більшим, тобто майже 3,4 мільярда форинтів.

Хоча документ служби поки що є лише проєктом звіту, тобто ще не є остаточним рішенням, за словами опозиціонерів, "було б дивом", якби цей процес не закінчився штрафом у кілька мільярдів.

Партії мають 15 днів, щоб надіслати свої зауваження до аудиторів, які потім можуть винести постанову або рішення у цій справі.

Штраф у розмірі 3 мільярдів форинтів може серйозно вплинути на опозиційні партії у зв'язку з кампанією до Європарламенту, що відбувається без окремого державного фінансування, а також виборами до органів місцевого самоврядування, які також пройдуть в червні наступного року.

Можливий штраф або сплачують партії, або вираховують з належних їм державних субсидій. Однак, за словами, одного з опозиційних лідерів, його партія вже давно нічого не отримувала від держави.

Нагадаємо, 3 квітня минулого року в Угорщині відбулися парламентські вибори. Партія чинного прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "Фідес" (Fidesz) набрала більше половини голосів виборців.

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