В Венгрии могут оштрафовать оппозицию, что ставит под угрозу ее участие в евровыборах

Государственная аудиторская служба Венгрии предупредила шесть оппозиционных партий, которые сотрудничали на выборах прошлого года, о возможном огромном штрафе, что может поставить под угрозу участие партий в выборах в Европарламент и местных выборах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал 24.hu.

Четверо оппозиционных лидеров также подтвердили порталу, что на этой неделе Государственная аудиторская служба сообщила оппозиционным партиям о предложенном штрафе в размере 3-3,5 млрд форинтов (более 8 млн евро), и соответствующий документ уже находится у политиков.

Служба направила шести оппозиционным партиям, прошедшим в парламент, проект отчета. В нем говорится о том, что, согласно расследованию, во время парламентской избирательной кампании 2022 года имело место незаконное финансирование партий. По данным аудиторской службы, сумма, которая была профинансирована из иностранных источников, может быть оценена примерно в 1,7 миллиарда форинтов, а штраф будет вдвое больше, то есть почти 3,4 миллиарда форинтов.

Хотя документ службы пока является лишь проектом отчета, то есть еще не является окончательным решением, по словам оппозиционеров, "было бы чудом", если бы этот процесс не закончился штрафом в несколько миллиардов.

Партии имеют 15 дней, чтобы направить свои замечания аудиторам, которые затем могут вынести постановление или решение по этому делу.

Штраф в размере 3 миллиардов форинтов может серьезно повлиять на оппозиционные партии в связи с кампанией в Европарламент, которая не получает отдельного государственного финансирования, а также выборами в органы местного самоуправления, которые также состоятся в июне следующего года. Возможный штраф либо уплачивается партиями, либо вычитается из причитающихся им государственных субсидий. Однако, по словам, одного из оппозиционных лидеров, его партия уже давно ничего не получала от государства.

Напомним, 3 апреля прошлого года в Венгрии состоялись парламентские выборы. Партия действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" (Fidesz) набрала более половины голосов избирателей.

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