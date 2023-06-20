Исландия остановила охоту на китов из-за беспокойства их благосостоянием 

Во вторник правительство Исландии заявило, что приостановило охоту на финвалов до 31 августа после обнародования отчета Управления по вопросам продовольствия и ветеринарии, который показал, что китов забивали дольше, чем это разрешено законом страны о защите животных.

Об этом сообщило агентство AFP, пишет "Европейская правда".

"Я решила приостановить все китобойные операции", – заявила министр продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Свандис Сваварсдоттир.

"Эта деятельность не может продолжаться в будущем, если власти и владельцы лицензий не смогут обеспечить выполнение требований по благосостоянию (китов. – Ред.)", – сказала она.

Сваварсдоттир заявила, что она обратится к экспертам и владельцам лицензий на охоту на китов, чтобы изучить возможность дальнейших ограничений китобойного промысла в будущем, сообщили в правительстве.

Последняя китобойная компания страны Hvalur ранее заявляла, что это будет последний сезон охоты, поскольку этот промысел стал менее прибыльным. Сезон китобойного промысла в Исландии длится с середины июня до середины сентября, и вряд ли Hvalur отправится в море так поздно.

Ежегодные квоты позволяют убить 209 финвалов – второго по длине морского млекопитающего после синего кита – и 217 малых китов, одного из самых маленьких видов, но за последние годы вылов резко снизился из-за сокращения рынка китового мяса.

Охоту на финвалов, которые могут достигать длины более 20 метров, возобновили в Исландии в 2006 году после моратория 1986 года. Исландия вместе с Норвегией и Японией является одной из немногих стран, которые до сих пор позволяют коммерческую охоту на китов, несмотря на критику экологов и защитников прав животных.

В прошлом году сообщалось, что Исландия планирует прекратить китобойный промысел с 2024 года, поскольку спрос сокращается.