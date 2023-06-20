Столтенберг відвідає Литву для підготовки Вільнюського саміту НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг 26-27 червня здійснить візит до Литви разом з постійними представниками в Альянсі і і головою Військового комітету адміралом Робом Бауером, щоб провести підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі наступного місяця.

Про це повідомила пресслужба Альянсу, пише "Європейська правда".

"Цей візит є частиною підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться наступного місяця", – заявили в Альянсі.

У понеділок 26 червня Столтнеберг зустрінеться з президентом Литви Гітанасом Науседою в Президентському палаці у Вільнюсі.

Пізніше того ж дня вони візьмуть участь у навчаннях Griffin Storm-2023 в Пабраде. На навчаннях також будуть присутні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

У вівторок генсек проведе переговори з прем'єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте у Вільнюсі.

Саміт лідерів країн НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня.

Нагадаємо, посол України при Північноатлантичному Альянсі Наталя Галібаренко вважає, що Вільнюський саміт НАТО має запропонувати певне зобов’язання або гарантію майбутнього членства для Києва.

На саміті у Вільнюсі, за словами Столтенберга, не розглядатимуть питання формального запрошення України в Альянс.