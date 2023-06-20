Столтенберг посетит Литву для подготовки Вильнюсского саммита НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 26-27 июня совершит визит в Литву вместе с постоянными представителями в Альянсе и председателем Военного комитета адмиралом Робом Бауэром, чтобы провести подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе в следующем месяце.

Об этом сообщила пресс-служба Альянса, пишет "Европейская правда".

В понедельник 26 июня Столтнеберг встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Президентском дворце в Вильнюсе.

Позже в тот же день они примут участие в учениях Griffin Storm-2023 в Пабраде. На учениях также будут присутствовать министр обороны Германии Борис Писториус и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Во вторник генсек проведет переговоры с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните в Вильнюсе.

"Этот визит (Столтенберга. – Ред,) является частью подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе, который состоится в следующем месяце", – заявили в Альянсе.

Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля.

Напомним, посол Украины при Североатлантическом Альянсе Наталья Галибаренко считает, что Вильнюсский саммит НАТО должен предложить определенное обязательство или гарантию будущего членства для Киева.

На саммите в Вильнюсе, по словам Столтенберга, не будут рассматривать вопрос формального приглашения Украины в Альянс.