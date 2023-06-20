В Україні показали трьох військовополонених, яких вдалось забрати з Угорщини

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими опублікував фотографію трьох українських військовослужбовців, яких із російського полону забрали в Угорщину і яких нині вдалось повернути в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", фото військових координаційний штаб виклав у Telegram.

Координаційний штаб щодо військовополонених зазначив, що спільно з Міністерством закордонних справ, силами безпеки й оборони продовжує "вживати активних заходів, аби повернути додому решту вивезених із Росії в Угорщину українських захисників".

Фото: Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими / Telegram

Раніше про повернення трьох військовослужбовців із Угорщини в Україну повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Нагадаємо, на початку червня угорська сторона заявила, що в межах домовленостей Російської православної церкви та Мальтійської служби допомоги з Росії забрали 11 українських військовополонених.

При цьому угорська сторона не давала українським дипломатам доступу до громадян України, натомість стверджувала, що вони мають вільний статус, а також заперечувала причетнітсь уряду до вивезення військовополонених.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ствердив, що у вивезенні українських військовополонених із Росії в Угорщину зацікавлений особисто угорський прем’єр Віктор Орбан.

За словами міністра, "Орбан мав показати угорцям і в Угорщині, й поза межами Угорщини, що він їхній єдиний захисник".