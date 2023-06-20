Франція відправляє корабель для пошуків субмарини, зниклої в районі затонулого "Титаніка"

На прохання президента Франції Еммануеля Макрона французький корабель під назвою Atalante вирушає до району зникнення підводного човна "Титан", який здійснював експедицію до затонулого лайнера "Титанік".

Про це оголосив міністр з морських справ Франції Ерне Бервіль, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Французький інститут Ifremer направляє своє судно Atalante, оснащене глибоководним підводним роботом Victor 6000, до місця в Північній Атлантиці, де зник підводний човен, який відвідував затонулий "Титанік".

За словами Бервіля, Atalante має прибути в цей район у середу приблизно о 20:00 за французьким часом. Потім французькі оператори спустять робота Victor 6000 до затонулого корабля, який лежить на глибині майже 4 тисяч метрів.

Джерело у французькому уряді додало, що серед тих, хто перебував на борту судна, був громадянин Франції.

Зв'язок із туристичним підводним човном "Титан" зник вранці неділі 18 червня – приблизно через 1 годину 45 хвилин після занурення біля узбережжя Ньюфаундленду. Субмарину використовували для огляду уламків затонулого корабля "Титанік".

На борту "Титана", ймовірно, перебувають п'ять пасажирів: бізнесмен-мільярдер і дослідник Хеміш Гардінг; пакистанський бізнесмен Шахзада Давуд і його син Сулеман; французький дослідник Поль-Анрі Наржоле; виконавчий директор OceanGate Стоктон Раш – фірми, яка здійснила цей підводний рейс.

Сім'я француза Поля-Анрі Наржоле підтвердила, що він був на борту судна.

