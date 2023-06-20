Франция отправляет корабль для поисков субмарины, пропавшей в районе затонувшего "Титаника"

По просьбе президента Франции Эммануэля Макрона французский корабль под названием Atalante отправляется в район исчезновения подводной лодки "Титан", которая осуществляла экспедицию к затонувшему лайнеру "Титаник".

Об этом объявил министр по морским делам Франции Эрне Бервиль, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Французский институт Ifremer направляет свое судно Atalante, оснащенное глубоководным подводным роботом Victor 6000, к месту в Северной Атлантике, где исчезла подводная лодка, которая посещала затонувший "Титаник".

По словам Бервиля, Atalante должен прибыть в этот район в среду примерно в 20:00 по французскому времени. Затем французские операторы спустят робота Victor 6000 к затонувшему кораблю, который лежит на глубине почти 4 тысяч метров.

Источник во французском правительстве добавил, что среди тех, кто находился на борту судна, был гражданин Франции.

Связь с туристической подводной лодкой "Титан" пропала утром воскресенья 18 июня, примерно через 1 час 45 минут после погружения у побережья Ньюфаундленда. Субмарину использовали для осмотра обломков затонувшего корабля "Титаник".

На борту "Титана", вероятно, находятся пять пассажиров: бизнесмен-миллиардер и исследователь Хэмиш Гардинг; пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман; французский исследователь Поль-Анри Наржоле; исполнительный директор OceanGate Стоктон Раш – фирмы, которая осуществила этот подводный рейс.

Семья француза Поля-Анри Наржоле подтвердила, что он был на борту судна.