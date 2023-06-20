Rheinmetall визнав, що постачав Росії продукцію після повномасштабного вторгнення

Дочірня компанія німецького збройового концерну Rheinmetall, MS Motorservice, певний час після лютого 2022 року постачала запчастини для двигунів до Росії попри рішення припинити діяльність на російському ринку.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на DPA.

У вівторок компанія Rheinmetall визнала, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну дочірнє підприємство продовжувало продавати запчастини для двигунів до Росії. Останні поставки були здійснені в червні 2022 року.

Йшлось про транзакції в межах уже укладених і оплачених контрактів, за якими постачання товарів затягнулося через те, що офіційні процедури перевірки та узгодження займають багато часу і є складними.

У Rheinmetall заявили, що вирішили завершити виконання контрактів, аби уникнути штрафних санкцій.

MS Motorservice, серед іншого, виготовляє поршні, масляні насоси, водяні насоси й клапани рециркуляції вихлопних газів. Компанія раніше продавала продукцію російським оптовикам, які організовували збір і сплачували імпорт у Росію.

Навесні 2022 року правління Rheinmetall оголосило, що згортає свою і без того незначну присутність на російському ринку. У компанії кажуть, що постачання запчастин для двигунів не суперечить цьому рішенню.

Rheinmetall – найбільший німецький концерн з виробництва озброєнь. За власними даними, компанія входить до трійки найбільших виробників військової техніки та боєприпасів у західному світі. Наразі біржова вартість Rheinmetall становить понад десять мільярдів євро.

Як відомо, що концерн хоче надати Україні значну кількість артилерійських боєприпасів і заявив про плани виробляти до 600 тисяч снарядів на рік. Також Rheinmetall домовився з "Укроборонпромом" про будівництво заводу для ремонту танків в Україні.