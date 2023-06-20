В Германии двое заключенных через суд добились повышения оплаты труда через суд

Двое немецких заключенных из самых густонаселенных земель – Северного Рейна-Вестфалии и Баварии – выиграли дела в Федеральном конституционном суде Германии, который постановил, что им несправедливо платили за выполненную работу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Высший суд Германии заявил, что заключенные в Северном Рейне-Вестфалии и Баварии обычно получали от 1,37 до 2,30 евро в час. Для сравнения, минимальная заработная плата в Германии для большинства людей составляет 12 евро в час.

Суд не определил справедливую ставку оплаты труда заключенных, заявив, что это решение должен принимать законодательный орган земель, но отметил, что она должна быть установлена, предложив несколько вариантов.

Он дал правительствам обеих земель время до конца июня 2025 года, чтобы подготовить юридически обязательное предложение. В то же время конституционный суд постановил, что заключенным не будут компенсировать ранее выполненную работу за меньшие деньги.

Большинство немецких заключенных, отбывающих уголовные наказания, обязаны работать, если они пригодны для этого. Идея состоит в том, чтобы способствовать реинтеграции в общество и, возможно, научить новым навыкам, которые можно будет продать после выхода из тюрьмы.

Но они также должны получать вознаграждение за свою работу, размер которого обычно устанавливают власти земель, а не федеральное правительство. Эта оплата очень низкая, потому что заключенные не платят налоги, их базовые расходы – такие как питание и проживание – и так покрываются; кроме того, труд заключенных является не коммерческим, а социальным проектом.

В 1988 году Конституционный суд ФРГ уже принимал решение по оплате труда заключенных, считая ее слишком низкой, рекомендовав установить ее на уровне от 5% до 9% от среднего дохода всех немецких работников, которые платят взносы в систему здравоохранения.

Сейчас это составляет около 39 тысяч евро в год, или чуть менее 20 евро в час при условии полного рабочего дня и 40-часовой недели.

Однако это решение было принято до реформ 2006 года, которые предоставили больше полномочий отдельным землям Германии, и после этих изменений решения принимают региональные правительства, а не федеральное правительство, как это было раньше.