У Франції нові збитки від гроз: блискавка влучила в будинок, град пошкодив врожай

На заході Франції у вівторок знову пройшли сильні грози, завдавши великої шкоди врожаю; в одному випадку блискавка влучила в будинок.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

В районі Тулузи одну людину госпіталізували у критичному стані після падіння поваленого вітром дерева на веранду домівки.

У Країні басків, біля кордону з Іспанією, випав велетенський град, завдавши значної шкоди місцевим фермерам. Повідомляють про градини до 5-7 см у діаметрі. Деякі виробники скаржаться, що втратили практично весь урожай.

⛈ Dans le Pays Basque, les dégâts liés à la grêle sont considérables. À Itxassou, les producteurs ont perdu une grande partie de leur récolte... (© Atelier Massonde) pic.twitter.com/3VePdHnt4c — Météo Express (@MeteoExpress) June 20, 2023

На півночі країни у Па-де-Кале на території комуни Лабурс блискавка влучила у приватний будинок, після чого він вигорів майже повністю. Родина, що проживає там, встигла врятуватися.

В окремих районах за годину випала майже двомісячна норма дощу.

Атмосферний фронт накрив і бельгійську Фландрію, звідти повідомляють про значні підтоплення вулиць після рясних злив.

Нагадаємо, у неділю негода у французькій Нормандії і столичному регіоні призвела до підтоплень, знеструмлення тисяч домогосподарств та порушення графіку руху поїздів.