У Франції нові збитки від гроз: блискавка влучила в будинок, град пошкодив врожай
Середа, 21 червня 2023, 10:14
На заході Франції у вівторок знову пройшли сильні грози, завдавши великої шкоди врожаю; в одному випадку блискавка влучила в будинок.
Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".
В районі Тулузи одну людину госпіталізували у критичному стані після падіння поваленого вітром дерева на веранду домівки.
У Країні басків, біля кордону з Іспанією, випав велетенський град, завдавши значної шкоди місцевим фермерам. Повідомляють про градини до 5-7 см у діаметрі. Деякі виробники скаржаться, що втратили практично весь урожай.
⛈ Dans le Pays Basque, les dégâts liés à la grêle sont considérables. À Itxassou, les producteurs ont perdu une grande partie de leur récolte... (© Atelier Massonde) pic.twitter.com/3VePdHnt4c— Météo Express (@MeteoExpress) June 20, 2023
На півночі країни у Па-де-Кале на території комуни Лабурс блискавка влучила у приватний будинок, після чого він вигорів майже повністю. Родина, що проживає там, встигла врятуватися.
В окремих районах за годину випала майже двомісячна норма дощу.
Атмосферний фронт накрив і бельгійську Фландрію, звідти повідомляють про значні підтоплення вулиць після рясних злив.
Нагадаємо, у неділю негода у французькій Нормандії і столичному регіоні призвела до підтоплень, знеструмлення тисяч домогосподарств та порушення графіку руху поїздів.