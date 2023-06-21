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У Франції нові збитки від гроз: блискавка влучила в будинок, град пошкодив врожай

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Середа, 21 червня 2023, 10:14

На заході Франції у вівторок знову пройшли сильні грози, завдавши великої шкоди врожаю; в одному випадку блискавка влучила в будинок.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

В районі Тулузи одну людину госпіталізували у критичному стані після падіння поваленого вітром дерева на веранду домівки. 

У Країні басків, біля кордону з Іспанією, випав велетенський град, завдавши значної шкоди місцевим фермерам. Повідомляють про градини до 5-7 см у діаметрі. Деякі виробники скаржаться, що втратили практично весь урожай. 

На півночі країни у Па-де-Кале на території комуни Лабурс блискавка влучила у приватний будинок, після чого він вигорів майже повністю. Родина, що проживає там, встигла врятуватися.

В окремих районах за годину випала майже двомісячна норма дощу. 

Атмосферний фронт накрив і бельгійську Фландрію, звідти повідомляють про значні підтоплення вулиць після рясних злив.

Нагадаємо, у неділю негода у французькій Нормандії і столичному регіоні призвела до підтоплень, знеструмлення тисяч домогосподарств та порушення графіку руху поїздів. 

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Франція