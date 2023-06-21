Во Франции новые убытки от гроз: молния попала в дом, град повредил урожай

На западе Франции во вторник снова прошли сильные грозы, нанеся большой ущерб урожаю; в одном случае молния попала в дом.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

В районе Тулузы одного человека госпитализировали в критическом состоянии после падения поваленного ветром дерева на веранду дома.

В Стране басков, у границы с Испанией, выпал огромный град, нанеся значительный ущерб местным фермерам. Сообщают о градинах до 5-7 см в диаметре. Некоторые производители жалуются, что потеряли практически весь урожай.

⛈ Dans le Pays Basque, les dégâts liés à la grêle sont considérables. À Itxassou, les producteurs ont perdu une grande partie de leur récolte... (© Atelier Massonde) pic.twitter.com/3VePdHnt4c — Météo Express (@MeteoExpress) June 20, 2023

На севере страны в Па-де-Кале на территории коммуны Лабурс молния попала в частный дом, после чего он выгорел почти полностью. Проживающая там семья успела спастись.

В отдельных районах за час выпала почти двухмесячная норма дождя.

Атмосферный фронт накрыл и бельгийскую Фландрию, оттуда сообщают о значительных подтоплениях улиц после обильных ливней.

Напомним, в воскресенье непогода во французской Нормандии и столичном регионе привела к подтоплениям, обесточиванию тысяч домохозяйств и нарушению графика движения поездов.