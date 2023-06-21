Без поразки РФ не буде можливе її виключення з ООН – польський дипломат

Без військової поразки Росії не буде можливе її виключення з міжнародної спільноти, в тому числі з ООН.

Про це в ефірі інтернет-радіо RMF24 заявив посол Польщі при ООН Кшиштоф Щерський, передає "Європейська правда".

Щерський нагадав, що аналогічно було і з нацистською Німеччиною – тільки поразка на фронтах Другої світової війни призвела до політичних наслідків для країни. "Якщо дійде до того, що Росія програє цю війну, ми матимемо абсолютно нову ситуацію – стіл перевернутий, світ має бути перелаштований", – пояснив дипломат.

За його словами, у світі досі домінує переконання, що з Росією потрібно говорити, навіть незважаючи на війну.

"Дипломатія передбачає розмову навіть з тими, хто є бандитами. Тому поки немає прориву на фронті, всі вважають, що одного дня доведеться сідати за стіл переговорів з Росією, тому цього не можна виключати", – зазначив Щерський.

Щерський нагадав, що Росія зараз бере участь у всіх розмовах, які ведуться в Організації Об'єднаних Націй.

"Ми ведемо переговори, наприклад, щодо великої кількості рішень з питань політики розвитку в світі. Росія дуже хоче позиціонувати себе як захисника бідних країн від, наприклад, колишніх колоніальних держав. Мало того, що це дуже образливо, вона зовсім не соромиться того, що робить. Російські дипломати настільки ж агресивні і наступальні, наскільки їхня армія намагається бути на фронті", – сказав посол Польщі в ООН.

Він звернув увагу на те, що Росія наразі не обрана до різних органів і комітетів в рамках Організації Об'єднаних Націй.

"Ми намагаємося (Росію. – Ред.) блокувати, де це можливо, і самі намагаємося проводити наші успішні кампанії, щоб нас обирали по черзі. Нещодавно нас обрали до Економічної та соціальної Ради, де Росія заблокована нашими діями. Ми хочемо перетворити присутність Росії на присутність країн нашого регіону", – підкреслив посол Польщі в ООН.

Як повідомлялося, Сполучені Штати почали розробку пропозиції реформи Ради безпеки ООН – найвпливовішого органу у системі міжнародного права, – яка передбачає розширення його складу для кращого представництва регіонів світу.

Нагадаємо, у вересні 2022 року під час сесії високого рівня Генасамблеї ООН президент США Джо Байден підтвердив, що підтримує розширення кількості постійних та непостійних членів Ради безпеки.

Це питання особливо гостро постало з огляду на повномасштабне вторгнення Росії, яка має право вето й може блокувати будь-які рішення, які притягнуть її до відповідальності за порушення міжнародного права.