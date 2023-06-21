Без военного поражения России не будет возможно ее исключение из международного сообщества, в том числе из ООН.

Об этом в эфире интернет-радио RMF24 заявил посол Польши при ООН Кшиштоф Щерский, передает "Европейская правда".

Щерский напомнил, что аналогично было и с нацистской Германией – только поражение на фронтах Второй мировой войны привело к политическим последствиям для страны. "Если дойдет до того, что Россия проиграет эту войну, мы будем иметь совершенно новую ситуацию – стол перевернут, мир должен быть перестроен", – пояснил дипломат.

По его словам, в мире до сих пор доминирует убеждение, что с Россией нужно говорить, даже несмотря на войну.

"Дипломатия предполагает разговор даже с теми, кто является бандитами. Поэтому пока нет прорыва на фронте, все считают, что однажды придется садиться за стол переговоров с Россией, поэтому этого нельзя исключать", – отметил Щерский.

Щерский напомнил, что Россия сейчас участвует во всех разговорах, которые ведутся в Организации Объединенных Наций.

"Мы ведем переговоры, например, по большому количеству решений по вопросам политики развития в мире. Россия очень хочет позиционировать себя как защитника бедных стран от, например, бывших колониальных государств. Мало того, что это очень обидно, она совсем не стесняется того, что делает. Российские дипломаты настолько же агрессивны и наступательны, насколько их армия пытается быть на фронте", – сказал посол Польши в ООН.

Он обратил внимание на то, что Россия пока не избрана в различные органы и комитеты в рамках Организации Объединенных Наций.

"Мы стараемся (Россию. – Ред.) блокировать, где это возможно, и сами стараемся проводить наши успешные кампании, чтобы нас избирали по очереди. Недавно нас избрали в Экономический и социальный Совет, где Россия заблокирована нашими действиями. Мы хотим превратить присутствие России на присутствие стран нашего региона", – подчеркнул посол Польши в ООН.

Как сообщалось, Соединенные Штаты начали разработку предложения реформы Совета безопасности ООН – самого влиятельного органа в системе международного права, – которая предусматривает расширение его состава для лучшего представительства регионов мира.

Напомним, в сентябре 2022 года во время сессии высокого уровня Генассамблеи ООН президент США Джо Байден подтвердил, что поддерживает расширение количества постоянных и непостоянных членов Совета безопасности.

Этот вопрос особенно остро встал, учитывая полномасштабное вторжение России, которая имеет право вето и может блокировать любые решения, которые привлекут ее к ответственности за нарушение международного права.