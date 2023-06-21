Прем’єр Латвії: російські активи мають піти на відбудову України
Прем’єр Латвії Криш’яніс Каріньш заявив, що партнери України мають знайти спосіб використати заморожені російські активи на відбудову України.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Каріньш сказав у своєму виступі на конференції щодо відбудови України у Лондоні.
Прем’єр наголосив, що йдеться про величезні кошти, тоді як Росія завдала Україні своєю війною величезних збитків.
"Порушник має заплатити. Росія руйнує Україну. Ми заморозили мільйони, може і трильйони їхніх активів. Потрібно знайти спосіб задіяти ці активи, щоб допомогти покрити вартість відбудови", – наголосив Каріньш.
"І, нарешті, російське керівництво має постати перед трибуналом за усі звірства і злочини проти людяності", – додав він.
Прем’єр Латвії зазначив, що загальний обсяг допомоги, яку Латвія передала Україні, складає понад 1,3% ВВП країни, у якій більшу частку (1% ВВП) складає військова допомога.
Нагадаємо, на квітневому засіданні формату "Рамштайн" Латвія оголосила про рішення передати Україні усі наявні у неї переносні ЗРК Stinger.